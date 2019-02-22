У Києві жорстоко побили догхантера Святогора: фото



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У Києві побили догхантера Святогора

Напад стався після засідання суду поруч зі станцією метро Лук'янівська

21 лютого в Києві побили журналіста і адвоката Олексія Святогора, обвинуваченого в вкрай жорстокому поводженні, вбивстві безлічі бездомних тварин.

Про це повідомляє видання, в якому він працює.

Напад стався після засідання суду поруч зі станцією метро Лук'янівська. Йому було завдано удару важким предметом по голові. Після того, як він впав, його продовжили бити предметом, схожим на кастет.

В результаті у Святогора розсічена шкіра на обличчі і потилиці. У лікарні йому зашили рани. Також медики діагностували втиснутий перелом лобової кістки черепа.

Догхантер знаходиться зараз в лікарні, його готують до операції.

Нагадаємо, сьогодні суд почав розглядати справу по суті. Під час суду вбивця тварин поводився зухвало і посміхався. Його звинувачують у вбивстві сотні тварин і пропаганді жорстокості по відношенню до тварин.

Сам Святогор каже, що вбивав тварин відповідно до закону «Про мисливське господарство та полювання». Йому загрожує п'ять років в'язниці.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Києві арештували без права внесення застави відомого вбивцю собак Олексія Святогора. Його підозрюють у створенні і розповсюдженні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості. Пізніше суд змінив Святогору запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, термін якого завершився 7 серпня. Відомо також, що Святогор порушував цей арешт і виходив з дому.

17 серпня прокуратура передала справу київського догхантера Олексія Святогора в суд.

У вересні 2018 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі Києва. Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту.