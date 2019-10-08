Справа Пашинського. У Тимошенко побачили політичну «розправу над патріотом»



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Сергій Пашинський на суді 7 жовтня Фото: Радіо Свобода

Іван Крулько: Пашинський не відмовлявся співпрацювати зі слідством, і я не бачу необхідності утримувати його під вартою без можливості внесення застави

Бажання тримати під вартою Сергія Пашинського без можливості внесення застави – це упередженість. Про це в коментарі «Главкому» заявив народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько.

«До Сергія Пашинського можна ставитись по-різному. Але в ситуації, яка стосувалася безпеки України, Майдану, Пашинський був серед тих, хто відкрито проявив свою патріотичну позицію. Звісно, Пашинський людина емоційна і може комусь не подобатися, але затримувати і заарештовувати його без можливості внесення застави, я вважаю, що це може бути розправою», - наголосив він.

Винуватий він, чи ні – має вирішувати лише суд, зазначив Крулько. «Але Пашинський не відмовлявся співпрацювати зі слідством і я, як юрист, як правник, не бачу необхідності утримувати його під вартою без можливості внесення застави. І я не хочу щоб в Україну поверталися часи, коли арешти неугодних були інструментом політичної розправи», - резюмував нардеп.

У той же час народний депутат Сергій Власенко, який до 2014 року тісно співпрацював з Пашинським у партії «Батьківщина», їхні кабінети в офісі на Турівській були поруч, не став детально коментувати скандальну справу. «Те що я чув і читав, як і всі громадяни України, викликає багато запитань. Але треба бачити матеріали справи», - зазначив він.

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.