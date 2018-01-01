Справа Саакашвілі: ключового свідка допитають у «засекреченому» режимі

Допит ключового свідка у справі за обвинуваченням Саакашвілі у сприянні злочинній організації заплановано на 7 лютого

У Печерському районному суді Києва у межах досудового розслідування справи щодо екс-голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі та його соратника Северіона Дангадзе планується допит у режимі відеоконференції зі зміною голосу свідка сторони обвинувачення, який брав безпосередню участь у негласних розшукових діях. Про



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Допит ключового свідка у справі за обвинуваченням Саакашвілі у сприянні злочинній організації заплановано на 7 лютого

У Печерському районному суді Києва у межах досудового розслідування справи щодо екс-голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі та його соратника Северіона Дангадзе планується допит у режимі відеоконференції зі зміною голосу свідка сторони обвинувачення, який брав безпосередню участь у негласних розшукових діях. Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду столиці, оприлюдненого у Єдиному держреєстрі судових рішень.

В ухвалі зазначається, що прокурор ГПУ звернувся до суду з клопотанням, в якому просив суд провести допит свідка у закритому судовому засіданні в режимі відеоконференції з Апеляційного суду Києва.

Прокурор пояснив, що життю і здоров’ю свідка може загрожувати небезпека через його розшук учасниками злочинних дій для вчинення тиску, а також не виключена його фізична ліквідація.

У зв’язку з цим слідчий суддя вирішив провести такий допит свідка, який надаватиме свідчення у режимі відеоконференції з приміщення Апеляційного суду, а учасники процесу, як сторона обвинувачення, так і підозрювані зі своїми захисниками, перебуватимуть у залі Печерського райсуду столиці.

При цьому, згідно з ухвалою, допит свідка має відбуватися з акустичними перешкодами голосу та зміною зовнішності для того, щоб його не могли ідентифікувати.

Зазначається, що допит був призначений на 10 годину 23 січня. Однак, як стало відомо УНН, він не відбувся і його перенесли на 7 лютого.

Нагадаємо, Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведено фоноскопічну експертизу, яка підтверджує автентичність голосів на зафіксованих розмовах між Михайлом Саакашвілі та Сергієм Курченком.

Раніше Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як відомо, 7 грудня Печерський суд ухвалив рішення арештувати соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.