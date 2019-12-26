Справа Шеремета: адвокат Кузьменко показав текст розмови про Марусю Звіробій документ



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Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко

Раніше в МВС заявляли, що Юлія Кузьменко по телефону нібито обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей

Адвокат Владислав Добош опублікував повну версію розмови своєї підзахисної Юлії Кузьменко з «особою Т», про зміст якої йшлося на брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Добош написав у Facebook.

«На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій йдеться про Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, в якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа», - написав адвокат.

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Зазначимо, що на аудіозапису МВС волонтер Юлія Кузьменко по телефону нібито обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

Натомість Звіробій заявила, що не довіряє даним слідства про замах на неї.

Нагадаємо, підозрювана у справі журналіста Павла Шеремета, лікарка і волонтер Юлія Кузьменко подала позов проти Міністерства внутрішніх справ та його керівника Арсена Авакова.

24 грудня Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.