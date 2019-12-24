«Що з вами не так?» Адвокат Добош розплакався і жбурнув стільця у залі суду



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Адвокат Влад Добош емоційно відреагував на рішення суду щодо Кузьменко

Добош сказав журналістам, що Кузьменко близька для нього людина

Адвокат Владислав Добош, який захищає підозрювану у справі про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко, пояснив, чому емоційно відреагував на рішення суду залишити підзахисну під вартою й зокрема жбурнув стільця.

Зазначимо, що Добош не зміг стримати сліз після оголошення рішення суду. Добош у дуже емоційній формі ставив суддям запитання на кшталт: «Ну що ви за люди?» і «Що з вами не так, щоб тримати людей у в'язниці?»

У залі суду скандували: «Ганьба» на адресу суддів.

Після засідання суду Добош заявив журналістам, що Кузьменко близька для нього людина.

«Тому що це моя близька людина, моя подруга, яку я давно знаю, яка мені дуже багато допомагала, якій я допомагав. Але це не лише тому, а й тому, що той бруд і та несправедливість, яка на неї вилилась — коли ти говориш правду, і цю правду тобі кидають під ноги, паплюжать і розтоптують — а як би ви себе відчували, коли вашу близьку людину так жорстоко звинувачують», — сказав він.

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета, пояснив, чому плакав у суді та кидався стільцями pic.twitter.com/EHmczIZ66C — hromadske (@HromadskeUA) December 24, 2019

Добош упевнений, що зміна запобіжного заходу ніяк би не вплинула на слідство. Також захисник підтвердив, що його підзахисну допитали в ізоляторі.

«Був проведений допит, нами ініційований, вона дала покази, ці покази перевіряються, і були перевірені, тому що були допитані інші особи, оглядалася її сторінка у Facebook і так далі, тобто, щоб підтвердити правдивість її слів. І я знаю, що підтверджена правдивість її слів, але сьогодні прокурор внаглу у суді відкритому брехав», — відповів він на запитання hromadske.

Водночас адвокат зазначив, що в ізоляторі на Кузьменко ніхто не тиснув.

«Якщо б я дізнався, що на неї здійснюється тиск, то громадськість одразу б дізналась», — резюмував Добош.

Як відомо, лікарку Юлію Кузьменко суд залишив під арештом до 8 лютого.

Нагадаємо, що сьогодні адвокат під час засідання заявив, що лікарка Юлія Кузьменко у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста була вдома з сином.

У понеділок Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.