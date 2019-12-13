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    Кримінал

    Вбивство Шеремета: Звіробій не довіряє даним слідства про замах на неї

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    <p>Підозрювана у справі Павла Шеремета нібито обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей</p> - Вбивство Шеремета: Звіробій не довіряє даним слідства про замах на неї

    Підозрювана у справі Павла Шеремета нібито обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей

    Я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула, - сказала Звіробій

    Ветеран АТО Маруся Звіробій прокоментувала інформацію МВС про наміри викрадення її дітей фігурантами у справі вбивства Павла Шеремета.

    Про це повідомляє «5 канал»

    Відповідний аудіозапис з розмовами фігурантів у справі про вбивство Шеремета показала Національна поліція під час брифінгу.

    «Я тільки Пуму впізнала. Знаю її з 2014 року. І характер її знаю. Мені не сподобалось, коли сказали, що вона «лідер». Нагиркала на чоловіка і це означає, що вона винна? Це брєд якась. Характер – це не показник. Якщо я попереджаю президента, що його можуть підірвати, це ще не означає, що я його хочу підірвати, але мені це «ліплять». Після цього звідки в мене може бути довіра до правоохоронців, їх методів і експертиз? Тому я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула», - сказала Звіробій.

    Зазначимо, що на аудіозапису волонтер Юлія Кузьменко по телефону нібито обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

    Нагадаємо,12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. 

    12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта Андрія Антоненка і волонтерку Юлію Кузьменко.

    Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. 

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС кримінал волонтер вбивство учасники АТО викрадення Павло Шеремет Маруся Звіробій Юлія Кузьменко
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