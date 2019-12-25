Підозрювана у справі Шеремета пішла судом на Авакова, буде захищати свою честь та гідність



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Підозрювана у справі журналіста Павла Шеремета, лікарка і волонтер Юлія Кузьменко під час судового розгляду

Цивільна справу потрапила до судді Печерського райсуду Вовка, який раніше арештував лікарку Кузьменко

Підозрювана у справі журналіста Павла Шеремета, лікарка і волонтер Юлія Кузьменко подала позов проти Міністерства внутрішніх справ та його керівника Арсена Авакова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Позивачка захищатиме власну честь, гідність та ділову репутацію. Третьою особою у справі є телерадіокомпанія «Україна».

У коментарі «Главкому» адвокат Кузьменко Вікторія Дейнека пояснила, що 13 грудня у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» міністр Арсен Аваков заявив, що Юлія Кузьменко відмовилася надавати свідчення у справі вбивста Шеремета, що є недостовірною інформацією.

«Якщо Міністерство внутрішніх справ вважає, що Кузьменко відмовилася, то має бути відповідний протокол допиту, де вказано, що вона використала статтю 63 Конституції. Натомість такого протоколу допиту немає, тому що допиту не було. Такий допит, де вона давала свідчення, був після виходу цієї програми. Окрім цього, під час судових засідань Юлія Кузьменко не використовує статтю 63 Конституції і надає свідчення. Тому ми наполягатимемо, щоб інформація, поширена Аваковим, була спростована», - наголосила представниця позивачки.

Позов Кузьменко розглядатиме суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк, який 13 грудня виніс ухвалу про застосування до неї міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі Шеремета. Зважаючи на цей факт, головуючий суддя Вовк у цивільній справі повинен заявити самовідвід.

Зауважимо, що під час авторозподілу справи вільними були лише троє суддів Печерського райсуду.

Як повідомляв «Главком», 20 грудня ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Позов стосується порушення презумпції невинуватості, захисту честі та гідності.

Нагадаємо, що 24 грудня Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС