Суд відклав розгляд зміни запобіжного заходу Кузьменко до 4 червня



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26 травня суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юлії Кузьменко Фото: Укрінформ

Захисник зазначив, що сенсу в засіданні, яке буде 4 червня, вже немає, бо 30 травня ухвала втрачає чинність

Печерський районний суд переніс засідання зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко на 4 червня.

Про це повідомив захисник Юлії Кузьменко Тарас Безпалий.

«Засідання у нас знову не відбулося у зв’язку з вже третьою неявкою прокурора. Перенесено на 4 червня, але фактично ми просили переглянути ухвалу, яка діє до завтра. Відповідно, ухвала завтра втрачає чинність, і нам немає чого переглядати», - сказав захисник.

Відповідаючи на запитання, Безпалий зазначив, що сенсу в засіданні, яке буде 4 червня, «вже немає, бо завтра ухвала втрачає чинність і все, більше ми не маємо куди рухатися далі».

Як повідомлялося, 22 травня Печерський суд міста Києва переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для підозрюваної Юлії Кузьменко через неявку прокурора.

27 травня суд переніс засідання з розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Кузьменко на 29 травня через неявку прокурора.

Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.