Справа Шеремета: Антоненко та Кузьменко прокоментували інформацію про співпрацю з СБУ



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Підозрювані Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко у Печерському суді Києва, 17 липня 2020 рік Фото: hromsdke

Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко заявили, що не співпрацювали зі Службою безпеки України.

Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко заперечили свою ймовірну співпрацю зі Службою безпеки України.

Про це вони сказали у коментарі hromadske.

За словами Антоненка, він дійсно проходив перевірку СБУ перед вступом до Сил спеціальних операцій, але запевнив, що не працював на службу.

«Це все брехня. Для того, щоб потрапити до Сил спеціальних операцій, кожен кандидат проходить перевірку через СБУ. Немає співпраці і не може бути. Якби я, наприклад, був якимось агентом, то мене б просто не прийняли в ССО», — сказав Антоненко.

Юлія Кузьменко підтвердила, що має знайому у якої чоловік служить в СБУ, але також заперечила свою причетність до спецслужби.

«В мене дійсно є подруга, чоловік якої служить у Службі безпеки України. Але є один момент. Усі ці догадки розбиваються одним питанням — «Коли ми познайомились?». Це було літо 2017 року. Ми бачились за весь час лише кілька разів. Тому що я товаришую з подругою, а вона іноді приїздила з чоловіком. Тому вся ця «бондіана» розбивається таким питанням», — сказала Кузьменко.

Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко заперечили свою співпрацю з СБУ pic.twitter.com/BksDQSI4pd — hromadske (@HromadskeUA) July 17, 2020

Також і Антоненко, і Кузьменко заперечили знайомство з Олександром Корнієвським «Кулібіним», про якого раніше писало hromadske і який, за даними слідства, міг змайструвати схожий вибуховий пристрій, яким було підірвано Павла Шеремета.

Зазначимо, 16 липня Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Раніше суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.

Разом з тим, 13 липня суд залишив другу фігурантку справи лікарку Кузьменко під вартою.

Також Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.