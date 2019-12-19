Суд втричі зменшив грошову заставу для Гримчака в справі про вимагання $1,1 млн хабара документ



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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак під час судових засідань

У серпні НАБУ затримало ексзаступника міністра Юрія Гримчака і рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка

Сьогодні Вищий антикорупційний суд зменшив розмір грошової застави для підозрюваного колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з 6 млн. грн. до 2 млн. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у «Фейсбуці» адвоката Дмитра Мельника.

Крім цього, дружина експосадовця Юлія Гримчак також підтвердила цю інформацію. «Сьогодні змінили суму застави Юрі до 2 млн. гривень. Нагадаю: перша застава була в розмірі 12 млн. гривень! Мені здається, що весь судейський корпус ВАКС сам зацікавився справою і чекає, чим все закінчиться. Тиск на нас шалений, ви бачите всі обставини. Тож поборемо, я впевнена, але не сьогодні», - написала вона у «Фейсбуці».

«Главком» також з’ясував, що Вищий антикорупційний суд проводив засідання у режимі відеоконференції з Чернігівським слідчим ізолятором, де утримується Юрій Гримчак. Його захист заявив клопотання до суду щодо зміни запобіжного заходу.

Таким чином, ексзаступник міністра і надалі перебуватиме у СІЗО до моменту, коли за нього не внесуть грошову заставу.

Ухвала Антикорсуду по колишньому високопосадовцю Юрію Гримчаку

Як повідомляв «Главком», 11 грудня Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий арешт для «помічника» колишнього заступника міністра Гримчака і рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, що 14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його «помічника» Ігоря Овдієнка в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Згодом НАБУ повідомило, що Гримчак вимагав $ 100 тис. у представника приватного ТОВ (мається на увазі «Юридичне Бюро «ЮрЖитло»), який звернувся до високопосадовця з проханням вплинути на суддів, які розглядають цивільну справу щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь.

Після затримання Гримчака і Овієнка суд обрав обом арешт на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 6 млн грн і 4 млн грн, відповідно.

Гримчак і Овдієнко підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У разі доведення вини їм загрожує позбавленням волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Треба наголосити, що з самого початку епізод із Гримчаком правоохоронці вмонтували у справу із замаху на вбивство журналістки і нардепа VIII скликання Тетяни Чорновол.

Пізніше справу, де фігурують Гримчак та Овдієнко, перекваліфікували на ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).