Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних справах - адвокат



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Щодо Порошенка подано 13 заяв до суду Андрієм Портновим, зазначив адвокат

Колишній президент України Петро Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у будь-якій кримінальній справі.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив адвокат ексглави держави Ілля Новіков.

«Напевно, рано говорити, що я його захищаю, бо Порошенко, при всій тій риториці, яку ми чуємо, до сих пір поки не підозрюваний і не обвинувачуваний», - заявив він.

Щодо Порошенка подано 13 заяв до суду Андрієм Портновим, колишнім заступником глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Водночас, на думку юриста, Державне бюро розслідувань може найближчим часом пред'явити підозру експрезиденту.

«Ми команда юридичних радників, а не команда - поки що - захисників... Ми з колегами змушені дуже серйозно ставитися до інформації, що у президента Зеленського була нарада, і що там обговорювалася доцільність, як можна швидше садити тих, чия посадка сподобається народу», - додав Новіков.

Окрім того, Новіков назвав мінусом своєї нової роботи те, що він «змушений» читати телеграм-канал Портнова.

«Я не знайомий з паном Портновим, я знаю його тільки заочно. І тепер я змушений по роботі читати його телеграм-канал, що, загалом, теж певний мінус моїх нових обов'язків» - розповів він.

Варто зазначити, що Державне бюро розслідувань не готує підозру Порошенку. Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив директор ДБР Роман Труба. За його словами, проти Порошенка зараз 13 проваджень, проте поки про підозру йому не йдеться. Наразі Порошенко допитується як свідок, зазначив директор ДБР.

До слова, Шевченківський суд Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Портнова і Труби.

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