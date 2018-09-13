Справу «Савченко-Рубана» передадуть до суду в жовтні



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Слідство у справі «Савченко-Рубана

Справа «Савченко-Рубана» у жовтні буде передана до суду. Таку думку на телеканалі «112 Україна» висловив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Слідство завершене, матеріали справи передані адвокатам, як пана Рубана, так і пані Савченко... Адвокати знайомляться, вони це намагаються робити не дуже швидко, але знайомляться... Тільки підпишуть, і справу буде передано до суду. Сподіваюся, що до кінця вересня вони ознайомляться з матеріалами. У жовтні ми припускаємо, якщо не буде затягувати захист, ми передамо обвинувальний акт до суду», - сказав Матіос.

Раніше слідчі встановили особу організатора у справі, в якій Володимир Рубан і народний депутат Надія Савченко підозрюються у плануванні перевороту і захоплення державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також у посяганні на життя державних діячів.

Нагадаємо, 29 серпня суд залишив Савченко під вартою. Адвокати Савченко звернулися до суду з проханням звільнити їх підзахисну з-під варти і призначити більш м’який запобіжний захід - домашній арешт. Однак суд їм у цьому відмовив.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.