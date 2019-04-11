Справу Савченко-Рубана знову направлено до Київського апеляційного суду (документ)



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Володимир Рубан і Надія Савченко Фото: facebook.com/valadvocat

Дарницький районний суд Києва задовольнив відведення всієї колегії суддів

Дарницький районний суд Києва задовольнив заяву адвоката екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана Валентина Рибіна про відвід колегії суддів, справу за обвинуваченням народного депутата Надії Савченко та Володимира Рубана направлено до Київського апеляційного суду.

«Дарницький районний суд м. Києва задовольнив відведення всієї колегії, і тепер справа Надії Савченко та Володимира Рубана знову їде до Київського апеляційного суду!» - написав адвокат Рибін у Facebook у четвер.

Як повідомлялося, 29 березня Київський апеляційний суд направив до Верховного суду обвинувальний акт у справі Савченко-Рубана для визначення підсудності. Але 3 квітня Верховний суд повернув до Київського апеляційного суду обвинувальний акт у цій справі.

25 лютого Верховний суд України ухвалив рішення, згідно з яким справа Савченко-Рубана мала розглядатися в Солом'янському райсуді Києва.

26 березня колегія суддів Солом'янського районного суду Києва задовольнила клопотання сторони захисту Савченко і Рубана про відвід колегії, після чого справу передали до Київського апеляційного суду для визначення іншого суду, який її розглядатиме.

Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. В.Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Джерело: Інтерфакс-Україна