У Берліні кілька тисяч людей вийшли на мітинг проти карантину

Протест був «небезпечним» – мітингувальники були без масок і не дотримувалися дистанції

У Берліні кілька тисяч людей вийшли на ходу проти обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу. Майже всі мітингувальники були без масок і не дотримувалися правил дистанціювання, передає DW.

Хода стартувала на бульварі Унтер-ден-Лінден і рушила центральними вулицями міста. Як повідомила поліція, вона нараховувала близько 15 тис. учасників.

«Оскільки збори на Унтер-ден-Лінден виявилися досить багатолюдними, наші колеги переконливо вказують на необхідність дотримуватися необхідної дистанції», – написала прес-служба поліції у Twitter.

За її даними, які підтверджуються кадрами, що надходять з місця подій, практично ніхто з присутніх не був у масках. Деякі з учасників захопили з собою прапори із символікою різних федеральних земель.

Protestors from across Germany are starting to gather in front of Berlin’s Brandenburg gate for a “Day of Freedom”, they want to declare the “end of the pandemic”. Among the ones who have mobilised for the protest: conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists.#b0108 pic.twitter.com/XPbjShqiom