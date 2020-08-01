  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Берліні кілька тисяч людей вийшли на мітинг проти карантину

    • Розсилка
    <p>Акція в Берліні 1 серпня 2020 року</p> - У Берліні кілька тисяч людей вийшли на мітинг проти карантину

    Акція в Берліні 1 серпня 2020 року

    Фото DW

    Протест був «небезпечним» – мітингувальники були без масок і не дотримувалися дистанції

    У Берліні кілька тисяч людей вийшли на ходу проти обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу. Майже всі мітингувальники були без масок і не дотримувалися правил дистанціювання, передає DW.

    Хода стартувала на бульварі Унтер-ден-Лінден і рушила центральними вулицями міста. Як повідомила поліція, вона нараховувала близько 15 тис. учасників.

    «Оскільки збори на Унтер-ден-Лінден виявилися досить багатолюдними, наші колеги переконливо вказують на необхідність дотримуватися необхідної дистанції», – написала прес-служба поліції у Twitter.

    За її даними, які підтверджуються кадрами, що надходять з місця подій, практично ніхто з присутніх не був у масках. Деякі з учасників захопили з собою прапори із символікою різних федеральних земель.

    Захід тривав під гаслом: «День свободи – кінець пандемії».

    Поліція спостерігала за дотриманням порядку з вертольотів. Ситуація була досить спокійною. Berliner Morgenpost повідомляє лише про одну сутичку. За словами очевидців, під час акції одягнений у чорне невідомий у масці напав на одного з присутніх. Крім того, одна з груп присутніх намагалася проникнути на підземну парковку готелю.

    Нагадаємо, у Гонконгу перенесли вибори через коронавірус.

    Читайте також:
    У Тернополі відмовилися посилювати карантин
    вибори поліція карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ