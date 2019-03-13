США і Китай вийшли на узгодження принципових моментів в тексті торгової угоди



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Пекін відмовляється говорити про конкретно взяті зобов’язання

Представники США Роберт Лайтхайзер і Стівен Мнучін та представник КНР Лю Хе провели телефонні переговори щодо найбільш принципових моментів майбутньої двосторонньої угоди з питаннь торгівлі. Про це пише англомовне китайське видання The Global Times.

За версією китайської сторони телефонна розмова відбулася на прохання представників американського уряду. Тим самим, на думку китайських аналітиків, сторони перейшли до прописання відповідних положень всеосяжної угоди. Хоча формально китайська сторона відмовилася публікувати будь-які конкретні зобов’язання взяті на себе в рамках переговорів із Вашингтоном.

Відповідна розмова стала гарним сигналом для ринків, що Пекін і Вашингтон продовжують переговори, не зважаючи на суперечності. В КНР на фоні проведення сесії Всекитайських зборів народних представників почали зростати підозри, що переговори зайшли в глухий кут.

Слід зазначити, що в ЄС представили своє бачення майбутніх відносин із КНР. Даний документ був опублікований напередодні саміту між лідерами ЄС і КНР, який має пройти 9 квітня 2019 року. Так, в документі відзначається те, що не зважаючи на зміну китайської риторики, в Брюсселі не побачили реальних кроків Пекіну щодо реалізації відповідних цілей на практиці. Мова перш за все йде про дотримання принципів вільної торгівлі на фоні того, що щоденна торгівля товарами між ЄС і КНР на сьогодні складає до 1 млрд доларів.