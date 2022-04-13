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    Події в Україні

    США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн

    Байден пообіцяв Зеленському артилерійські системи, вертольоти та БТРи - США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн
    Байден пообіцяв Зеленському артилерійські системи, вертольоти та БТРи
    фото з відкритих джерел

    Військова допомога допоможе відбити наступ окупантів на сході

    США нададуть Україні озброєння майже на $800 млн. Напередодні про надання допомоги просив президент Володимир Зеленський. Про це йдеться у заяві Білого дому.

    Таку допомогу президент США Джо Байден пообіцяв під час розмови з Володимиром Зеленським. Причиною такого кроку є підготовка росіян до наступу на Донбасі.

    Згідно з розпорядженням Джо Байдена, Україна повинна отримати системи озброєння, які вже раніше до нас прибували з США. Окрім них, Вашингтон надасть нам артилерійські системи й снаряди та БТРи. Також Байден схвалив передачу гелікоптерів.

    «Цей новий пакет допомоги міститиме багато високоефективних систем озброєння, які ми вже надали, і нові можливості, пристосовані до ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія розпочне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових гелікоптерів», – заявив Байден.

    Лідер Білого дому також наголосив, що США продовжують сприяти передачі озброєння від інших країн світу. Також Байден підкреслив, що США будуть продовжувати підтримувати хоробрий український народ у боротьбі за свободу.

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що США нададуть Україні зброї ще на $750 млн – Reuters.

    Як стало відомо, Пентагон обіцяє допомогу Україні для захисту від РФ.

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    Теги: росія окупанти США війна мова Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон озброєння окупація #stoprussia
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    США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн