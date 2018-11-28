Сенатори США закликали Путіна звільнити українських моряків
-
Розсилка
Резолюція містить положення про засудження провокаційних дій РФ на Азові
Сенатори США створили резолюцію, яка засуджує затримання Росією українських кораблів у Керченській протоці і закликає звільнити всіх захоплених українських моряків.
Про це повідомив один із авторів документу, голова підкомітету сенату по Європі та регіональному співробітництву в галузі безпеки Рон Джонсон.
Резолюція містить положення про засудження провокаційних дій РФ та заклик до світової спільноти об’єднатися на противагу Росії. У документі також є звернення до президента США Дональда Трампа і його адміністрації із закликом рішуче висловлювати незгоду з діями Росії в Керченській протоці за будь-якої можливості.
Сенатори нагололосли, що затримання українських кораблів є порушенням зобов’язань Росії у межах договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря.
Як повідомлялося, президенти Туреччини та США Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі.
Президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.
Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.
Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.
28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.
Читайте також матеріал: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану