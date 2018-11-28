Сенатори США закликали Путіна звільнити українських моряків



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Росіяни захопили три українських кораблі із 24 моряками на борту

Резолюція містить положення про засудження провокаційних дій РФ на Азові

Сенатори США створили резолюцію, яка засуджує затримання Росією українських кораблів у Керченській протоці і закликає звільнити всіх захоплених українських моряків.

Про це повідомив один із авторів документу, голова підкомітету сенату по Європі та регіональному співробітництву в галузі безпеки Рон Джонсон.

Резолюція містить положення про засудження провокаційних дій РФ та заклик до світової спільноти об’єднатися на противагу Росії. У документі також є звернення до президента США Дональда Трампа і його адміністрації із закликом рішуче висловлювати незгоду з діями Росії в Керченській протоці за будь-якої можливості.

Сенатори нагололосли, що затримання українських кораблів є порушенням зобов’язань Росії у межах договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря.

Як повідомлялося, президенти Туреччини та США Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі.

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