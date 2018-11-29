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    Технології

    Саудівська Аравія купить у США протиракетні комплекси THAAD

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    Система протиракетної оборони&nbsp;THAAD - Саудівська Аравія купить у США протиракетні комплекси THAAD
    Система протиракетної оборони THAAD

    Угода, що стосується передачі THAAD Аравії, отримала схвалення Конгресу США ще в минулому році

    Саудівська Аравія підписала зі США міжурядову угоду щодо придбання американської системи протиракетної оборони THAAD на суму в 15 млрд доларів. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на представника Держдепартаменту.

    Сторони підписали остаточний договір 26 листопада, але про це стало відомо тільки зараз. «26 листопада посадові особи Саудівської Аравії і США підписали «листи з пропозицією і прийняттям пропозиції» — міжурядову угоду, що визначає умови передачі систем ПРО в рамках угоди з продажу», — зазначив представник зовнішньополітичного відомства. Передача Сполученими Штатами військової продукції і оборонної галузі регулюється такого роду міжурядовими угодами, які в системі продажу зброї та військової техніки іноземним державам іменуються листами із пропозиціями і прийняттям пропозицій.

    Дипломат нагадав, що в жовтні 2017 року Держдепартамент повідомив Конгрес США про потенційну угоду з продажу Саудівської Аравії 44 пускових установок THAAD, 360 ракет-перехоплювачів, 16 пунктів управління і семи радарів для цих комплексів на суму в 15 млрд доларів США.

    «Продаж системи протиракетної оборони THAAD принесе користь національної безпеки США, сприяючи забезпеченню довгострокової безпеки Саудівської Аравії і регіону Перської затоки перед лицем зростаючої загрози балістичних ракет іранського режиму і підтримуваних Іраном екстремістських угруповань», — зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

    Раніше повідомлялося, що після вбивства журналіста Джамаля Ахмада Хашоггі в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі американські законодавці піддали різкій критиці військові контракти США про продаж озброєнь Саудівській Аравії на 110 млрд доларів. Однак дана угода, що стосується передачі THAAD, отримала схвалення Конгресу ще в минулому році.

     

    Джерело: УНН

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