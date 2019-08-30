США планують залишити в Афганістані 8600 бійців



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США можуть значно скоротити військовий контингент в Афганістані

Президент США анонсував зменшення військової присутності в Афганістані

Президент США заявив про те, що Вашингтон планує зменшувати військову присутність в Афганістані. Про це пише ресурс Military Times.

Проте, за словами Дональда Трампа, США хочуть залишити в Афганістані 8,6 тисяч солдат на фоні переговорів із терористичним рухом Талібан щодо досягнення мирної угоди. Остаточне рішення, за словами американського лідера, буде прийматися залежно від подальшого розвитку подій.

На сьогодні США мають 14 тисяч бійців в Афганістані, які в основному займаються підготовкою бійців місцевої армії і здійснюють точкові рейди проти Талібану і Ісламської держави.

Раніше законодавці і експерти США виступили проти ідеї повного виведення американських сил із цієї країни Південної Азії. Центральне командування США і очільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд поки що не надали жодних деталей щодо можливого графіку скорочення американської військової присутності в Афганістані.