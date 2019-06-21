США пригрозили Ірану атаками, але запропонували й переговори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тегеран у відповідь попередив про регіональні і міжнародні наслідки від можливої атаки

Представники уряду Ірану повідомили про те, що в ніч із четверга на п’ятницю вони отримали через Оман повідомлення від адміністрації Дональда Трампа про можливість атаки. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За словами іранської сторони в повідомленні мова йшла про те, що Дональд Трамп виступає проти війни і хоче провести переговори із низки нагальних питань. Американська сторона давала на роздуми небагато часу. Проте іранці в своїй відповіді заявили про те, що лише верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має право вирішувати такі питання.

Також представники Тегерану передали через Оман американцям, що будь-яка атака проти Ірану матиме регіональні і міжнародні наслідки.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.