США розширили санкції проти Ірану

Білий дім впродовж останніх років послідовно посилює дипломатичний та економічний тиск на офіційний Тегеран

Іранська економіка вже стикається з валютною кризою, зростанням державного боргу та інфляцією

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти понад пів сотні фізичних та юридичних осіб Ірану, у тому числі впливових урядовців, компаній та суден, які використовує режим у Тегерані для підтримання свого впливу та збагачення.

Про це йдеться в офіційній заяві міністерства фінансів США, оприлюдненій у середу.

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США сьогодні запровадив санкції проти ключової патронажної мережі верховного лідера Ірану – Фонду Ісламської революції Мостазафан»,– зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що цей фонд є «величезним конгломератом», який охоплює близько 160 холдингів у ключових галузях економіки Ірану, зокрема фінансової сфери, енергетики, будівництва та гірничодобувної промисловості.

«Хоча Боняд Мостазафан – це нібито благодійна організація, якій доручають виділяти пільги бідним та пригнобленим, її холдинги були експропрійовані в іранського народу та використовуються верховним лідером Алі Хаменеї для збагачення, винагороджування його політичних союзників та переслідування ворогів режиму», – зауважили в мінфіні США.

Крім того, OFAC ввів санкції проти міністра з питань розвідки та безпеки Ірану Махмуда Алаві через його провідну роль у порушенні прав людини, в тому числі під час протестів у листопаді 2019 року.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що кампанія максимального тиску на іранський режим, запроваджена адміністрацією США, «надзвичайно ефективна». За його словами, сьогодні іранська економіка стикається з валютною кризою, зростанням державного боргу та інфляцією.

До слова, 16 листопада The New York Times з посиланням одразу на чотири джерела повідомило, що у фіналі свого президентства Дональд Трамп заговорив про можливість атакувати ядерні об'єкти Ірану.

З такою ідеєю президент США виступив після того, як міжнародні інспектори повідомили про «значне збільшення Тегераном запасів ядерних матеріалів».

Згодом речник уряду Ірану Алі Рабіє наголосив, що будь-який напад з боку США отримає «нищівну» відповідь.

Джерело: Укрінформ