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    США розширили санкції проти Ірану

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    <p>Білий дім впродовж останніх років послідовно посилює дипломатичний та економічний тиск на офіційний Тегеран</p> - США розширили санкції проти Ірану

    Білий дім впродовж останніх років послідовно посилює дипломатичний та економічний тиск на офіційний Тегеран

    Іранська економіка вже стикається з валютною кризою, зростанням державного боргу та інфляцією

    Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти понад пів сотні фізичних та юридичних осіб Ірану, у тому числі впливових урядовців, компаній та суден, які використовує режим у Тегерані для підтримання свого впливу та збагачення.

    Про це йдеться в офіційній заяві міністерства фінансів США, оприлюдненій у середу.

    «Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США сьогодні запровадив санкції проти ключової патронажної мережі верховного лідера Ірану – Фонду Ісламської революції Мостазафан»,– зазначається в документі.

    При цьому уточнюється, що цей фонд є «величезним конгломератом», який охоплює близько 160 холдингів у ключових галузях економіки Ірану, зокрема фінансової сфери, енергетики, будівництва та гірничодобувної промисловості.

    «Хоча Боняд Мостазафан – це нібито благодійна організація, якій доручають виділяти пільги бідним та пригнобленим, її холдинги були експропрійовані в іранського народу та використовуються верховним лідером Алі Хаменеї для збагачення, винагороджування його політичних союзників та переслідування ворогів режиму», – зауважили в мінфіні США.

    Крім того, OFAC ввів санкції проти міністра з питань розвідки та безпеки Ірану Махмуда Алаві через його провідну роль у порушенні прав людини, в тому числі під час протестів у листопаді 2019 року.

    Державний секретар США Майк Помпео заявив, що кампанія максимального тиску на іранський режим, запроваджена адміністрацією США, «надзвичайно ефективна». За його словами, сьогодні іранська економіка стикається з валютною кризою, зростанням державного боргу та інфляцією.

    До слова, 16 листопада The New York Times з посиланням одразу на чотири джерела повідомило, що у фіналі свого президентства Дональд Трамп заговорив про можливість атакувати ядерні об'єкти Ірану.

    З такою ідеєю президент США виступив після того, як міжнародні інспектори повідомили про «значне збільшення Тегераном запасів ядерних матеріалів». 

    Згодом речник уряду Ірану Алі Рабіє наголосив, що будь-який напад з боку США отримає «нищівну» відповідь.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: США економіка санкції Іран
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