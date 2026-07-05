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Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
На території Естонії з американського контингенту залишились лише обслуговуючі підрозділи
фото з відкритих джерел

Естонська влада називає це стандартною ротацією, але терміни повернення військових невідомі

США практично повністю вивели свої війська з Естонії на тлі перегляду військової присутності в Європі. Про це пише «Главком» із посиланням на естонську телерадіокомпанію ERR.

Від 700 військових – до обслуговуючого персоналу

Згідно з угодою про військове співробітництво між країнами, у Балтійській республіці має перебувати американський контингент чисельністю 500–700 військовослужбовців. Наразі ж у країні залишилася лише невелика частина персоналу – в основному обслуговуючі підрозділи.

«США практично повністю вивели війська з Естонії на тлі перегляду військової присутності в Європі», – йдеться в публікації.

Видання зазначає, що офіційно це пояснюють стандартною літньою ротацією, однак терміни повернення контингенту невідомі.

Частина ширшого перегляду присутності США в Європі

Скорочення в Естонії вписується у загальнішу тенденцію. Цього тижня Міністерство оборони Румунії оголосило про зменшення американського контингенту в країні із приблизно 2200 до 1000 військових, а за даними низки ЗМІ, подібні кроки можуть торкнутися також Болгарії, Словаччини та Угорщини.

За даними The Wall Street Journal, минулого місяця міністр оборони США Піт Гегсет планував оголосити союзникам по НАТО про ще радикальніше виведення американських військ з Європи – більше за вже скасоване розгортання бронетанкової бригади в Польщі та попереднє виведення піхотної бригади з Румунії. Утім цю пропозицію відхилили після втручання державного секретаря Марко Рубіо та інших високопосадовців.

Водночас Польща офіційно звернулася до США з проханням створити на своїй території постійну військову базу – наразі в країні на ротаційній основі перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

Європа наздоганяє за витратами на оборону

Перегляд американської присутності відбувається саме тоді, коли союзники по НАТО намагаються продемонструвати прогрес у нарощуванні власних оборонних спроможностей. У 2025 році всі країни Альянсу вперше досягли рівня оборонних витрат у 2% ВВП, а сукупні витрати зросли на 6% – до 1,4 трильйона доларів. За останній рік європейські союзники виділили на оборону майже 120 мільярдів доларів проти 90 мільярдів роком раніше.

Питання чисельності американських військ та оборонних витрат союзників стане однією з головних тем саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі. Ключова тема зустрічі – прогрес у виконанні гаазьких домовленостей про підняття витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що США також виводять війська з Литви, і термін прибуття заміни залишається невідомим.

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Теги: Литва Балтія Латвія міністр Польща Естонія влада Піт Гегсет Марко Рубіо

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