«Неправильний сигнал Путіну»: Конгрес США розкритикував рішення Трампа про скорочення військ у Німеччині

Рішення президента Дональда Трампа скоротити війська у ФРН може надіслати неправильний сигнал главі Кремля

Американські союзники зробили значні інвестиції для розміщення американських військ

Впливові республіканці в Конгресі США виступили з критикою ініціативи президента Дональда Трампа щодо зменшення американської військової присутності у ФРН. Законодавці застерігають, що такий крок може підірвати систему стримування російської агресії в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву.

Голови Комітетів зі збройних сил Сенату та Палати представників, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, оприлюднили спільну заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння планами Білого дому. На їхню думку, послаблення американського контингенту в Німеччині є передчасним.

«Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі ризикує підірвати фактор стримування та послати неправильний сигнал Володимиру Путіну», – наголошують законодавці.

Замість повного повернення військових до США, конгресмени пропонують стратегічне рішення, яке відповідає поточним викликам безпеки в Європі. Вони вважають за доцільне не скорочувати чисельність сил, а змінити їхню локацію. Перемістити 5 тисяч американських військовослужбовців далі на східний фланг НАТО.

Законодавці нагадали, що європейські союзники вже зробили значні інвестиції в інфраструктуру для розміщення військ США, що суттєво економить кошти американських платників податків.

Республіканці підкреслили, що будь-які суттєві зміни у військовій архітектурі НАТО вимагають «ретельного перегляду» та тісних консультацій.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки почнуть виведення близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону, передає «Главком».

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.

Reuters зазначає, що рішення про скорочення контингенту може вплинути на безпекову ситуацію в Європі та відносини між союзниками по НАТО.