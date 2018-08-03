США відреагували на напад на херсонську активістку Гандзюк



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Катерина Гандзюк

В посольстві заявили, що очікують ретельного розслідування резонансного нападу

Посольство США в Україні засудило напад на громадську активістку, радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Про це йдеться в заяві посольства, опублікованій 3 серпня у Twitter.

«Ми засуджуємо напад із кислотою на громадську активістку та радника мера Херсона Катерину Гандзюк. Дуже сподіваємося на ретельне розслідування, в результаті якого нападника буде притягнуто до відповідальності», - заявили в посольстві.

Нагадаємо, 3 серпня Гандзюк планували зробили дуже складну операцію.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.