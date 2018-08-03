США відреагували на напад на херсонську активістку Гандзюк
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В посольстві заявили, що очікують ретельного розслідування резонансного нападу
Посольство США в Україні засудило напад на громадську активістку, радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
Про це йдеться в заяві посольства, опублікованій 3 серпня у Twitter.
«Ми засуджуємо напад із кислотою на громадську активістку та радника мера Херсона Катерину Гандзюк. Дуже сподіваємося на ретельне розслідування, в результаті якого нападника буде притягнуто до відповідальності», - заявили в посольстві.
Нагадаємо, 3 серпня Гандзюк планували зробили дуже складну операцію.
Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.
Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.