США визначили 89 товарів ЄС, які можуть обкласти митами



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США і ЄС 15 років не можуть вирішити протиріччя щодо субсидій для компанії Airbus

Міністерство торгівлі США визначило 89 товарів, які можуть обкласти 100% митами в рамках суперечки із ЄС щодо субсидіювання європейської авіакомпанії Airbus, яка є головним конкурентом американського авіаційного гіганта Boeing. Про це пише ресурс EU Observer.

Мита перш за все стосуватимуться низки європейських сирів, шотландського і ірландського віскі, свинини, оливок, а також добрив, сталевих труб, міді. Загалом же мова йде про товари вартістю до 4 млрд. доларів.

Перший перелік товарів вартістю 21 млрд. доларів, які США можуть обкласти митами в суперечці щодо Airbus, був підготовлений американською стороною іще в квітні 2019 року. Остаточне рішення щодо запровадження мит Вашингтон має прийняти в серпні цього року.

ЄС зі свого боку підготував перелік американських товарів вартістю в 17,4 млрд. доларів, які можуть бути обкладені митами у випадку відповідних кроків США. Суперечка між США і ЄС щодо субсидій для компанії Airbus триває 15 років.

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Мова йде в тому числі про мито на реєстрацію нерухомого майна, яке було зменшено із 550 до 80 юанів. Мито за отримання паспорту було зменшено із 160 до 120 юанів, мито за перереєстрацію торгової марки зменшили із 1 тисячі до 500 юанів. Платня за надані комунальні послуги для підприємств була зменшена на 10-15%.

Це рішення дозволить громадянам і компаніям заощадити 43,86 млрд. доларів (300 млрд. юанів), що в свою чергу може стимулювати споживання, і як наслідок зростання економіки країни.