Вибори в США: демократ Піт Буттіджедж зібрав у другому кварталі $24,8 млн пожертв



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Пітер Буттіджедж — американський політик і мер міста Саут-Бенд, штат Індіана

За перший квартал 2019 року Бутіджич зібрав лише 7 млн. доларів

Представник Демократичної партії США Піт Буттіджедж став першим серед конкурентів в боротьбі за статус кандидата в президенти, хто повідомив про кількість зібраних пожертвувань за другий квартал 2019 року. Про це пише російська служба Голосу Америки.

Меру міста Саут-Бенд (штат Індіана) вдалося зібрати 24,8 млн. доларів для подальшого ведення кампанії. Це в три рази більше, ніж сума, яка була зібрана за перший квартал цього року – тоді було зібрано лише 7 млн. доларів. Донорами кампанії Піта Буттіджеджа виступили не менше 400 тисяч громадян США.

Дані про отримані пожертвування в другому кварталі 2019 року учасники кампанії мають подати до 15 липня. Від суми пожертвувань буде залежати те, чи допустять претендента на посаду кандидата в президенти до другого раунду дебатів серед демократів, які мають пройти в вересні 2019 року.

Між іншим, Трамп лякає обвалом економіки СШАу разі свого програшу на виборах.

Нагадаємо, президентська кампанія нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа на виборах 2020 року офіційно стартувала 18 червня у штаті Флорида.

За офіційними даними, наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії, у тому числі Дональд Трамп. Крім того, ще принаймні двоє політиків – сенатор Боб Коркер і губернатор штату Огайо Джон Кейсік також публічно висловили намір брати участь у перегонах на президентських виборах у США.