США заблокували заяву ООН щодо масового вбивства палестинців у Секторі Газа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останніми даними, кількість жертв сутичок ізраїльських військових з палестинцями зросла до 59 осіб

США заблокували прийняття заяви голови Ради Безпеки ООН, що засуджує вбивства палестинців і закликає до проведення незалежного розслідування. Про це повідомляє Times of Israel у вівторок, 15 травня.

«Рада Безпеки висловлює своє обурення і засмучення у зв'язку з вбивством палестинських цивільних осіб, які реалізовували своє право на проведення мирних протестів», - говорилося в проекті заяви.

У ній також зазначалося, що «члени Радбезу закликають до проведення незалежного та прозорого розслідування цих дій з метою забезпечення відповідальності (за скоєні злочини)».

Як пише агентство Associated Press, постійний спостерігач Палестини при ООН «хоче, щоб Рада Безпеки засудила вбивства».

Тим часом, постпред Ізраїлю при Організації «закликає Раду засудити ХАМАС».

Нагадаємо, екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в секторі Газа відбудеться сьогодні, 15 травня, о 10.00 за часом Нью-Йорка (17.00 за Києвом).

За останніми даними, кількість жертв сутичок ізраїльських військових з палестинцями зросла до 59 осіб.