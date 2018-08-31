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    США закликали Росію припинити провокації в Азовському морі

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    <span>Військовий корабель в Азовському морі, фото ілюстративне&nbsp;</span> - США закликали Росію припинити провокації в Азовському морі
    Військовий корабель в Азовському морі, фото ілюстративне 

    Дії Росії в Азовському морі «є ще одним підтвердженням того, що Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні»

    США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.

    Про це йдеться в заяві офіційного представника Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

    «Росія, починаючи з квітня, затримала сотні комерційних суден, а за останні тижні зупинила щонайменше 16 комерційних суден, які намагаються потрапити в українські порти», - зазначила вона.

    За словами представника Держдепу, дії Росії в Азовському морі є ще одним підтвердженням того, що Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та ігнорує норми міжнародного права.

    «Ми закликаємо Росію припинити утиски міжнародного судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці», - додала Нойерт.

    У Держдепартаменті також нагадали, що Вашингтон підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

    Раніше експерт розповів «Главкому», як Україні захистити свої економічні інтереси в Азовському морі.

    В липні президент Петро Порошенко доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і командуванню ВМС вжити заходів, щоб зупинити російські провокації щодо блокування входження судів в українські порти в Азовському морі.

    На початку серпня військовий експерт з Великої Британії, полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.

    Також український експерт розповів, як Росія збиткується над суднами, які йдуть до портів Маріуполя і Бердянська.

    Раніше у Прикордонній службі розказали, як борються з російськими провокаціями в Азовському морі.

    Віце-адмірал Сергій Гайдук, командувач Військово-Морських сил України у 2014-2016 роках заявив, що Росія готується відсікти Україну від моря.

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