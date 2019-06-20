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    США закликали Росію забезпечити суд над підозрюваними в катастрофі МН17

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    США закликали Росію забезпечити суд над підозрюваними в катастрофі МН17

    Помпео висловив повну підтримку роботі голландської влади і Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи

    Сполучені Штати Америки вітають оприлюднення імен чотирьох підозрюваних міжнародної слідчої групи з катастрофи пасажирського MH17 в 2014 році на Донбасі і закликають Росію забезпечити суд над обвинувачуваними.

    Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майкла Помпео.

    «Усі обвинувачувані сьогодні були членами очолюваних Росією сил на сході України. Ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН 2166 (2014) і забезпечити, щоб всі обвинувачувані особи, що перебувають наразі в Росії, постали перед судом«, - йдеться в повідомленні.

    Помпео також висловив співчуття родинам і друзям жертв і закликав до «справедливості від імені 298 ні в чому не винних цивільних осіб, які загинули того дня«.

    «Це важлива віха в пошуках правди, і ми як і раніше впевнені в професіоналізмі і здатності голландської системи кримінального правосуддя справедливо і неупереджено притягати до відповідальності винних«, - заявив Помпео.

    Він також висловив повну підтримку роботі голландської влади і Спільної слідчої групи - незалежного кримінального розслідування, що проводиться Нідерландами, Австралією, Бельгією, Малайзією та Україною.

    Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань  СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

    Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

    суд США Боїнг ООН розслідування правосуддя
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