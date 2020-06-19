США можуть повністю розірвати відносини з Китаєм – Трамп



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Президент США Дональд Трамп

У США залишається варіант при різних умовах повністю порвати з Китаєм, заявив глава Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна за певних умов може повністю розірвати відносини з Китаєм.

Про це Трамп написав в Twitter.

«Можливо, я не до кінця прояснив, але у США в політиці, звичайно, залишається варіант при різних умовах повністю порвати з Китаєм», - написав він.

Заява була зроблена на тлі підписання нових санкцій проти влади Китаю.

Раніше у травні міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій щодо 33 компаній і організацій КНР.

Проте, вже цього місяця офіційний Вашингтон скасував введені нещодавно мита більш ніж на 30 найменувань з переліку продукції, що імпортується з Китаю.

Винятки, які будуть діяти до 1 вересня 2020 року, зокрема, стосуються таких товарів, як певні види друкованих книг китайською мовою, рукавички, дроти, рибальські гачки, деякі різновиди літієво-іонних акумуляторів. В цілому в списку більше 30 категорій.

Нагадаємо, у вересні 2018 року США ввели мита на китайську продукцію. Незабаром американський уряд почав приймати заявки від компаній на включення деяких найменувань китайських товарів в список виключень.

У червні цього року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі, вироблені в Європейському Союзі, і на деякі китайські товари, якщо торговельні партнери не знизять свої мита на американського лобстера.