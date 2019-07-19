США збили іранський безпілотник в Ормузькій протоці



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Безпілотник Ірану наблизився до американського USS Boxer в Ормузькій протоці

Десантний корабель Сполучених Штатів Америки USS Boxer у четвер, 18 липня, знищив в Ормузькій протоці іранський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

Зі слів голови Білого дому, безпілотник був збитий після того, як наблизився до американського корабля на відстань менше 1000 ярдів (близько кілометра) і не реагував на попередження.

Трамп заявив, що іранський безпілотник загрожував безпеці американського корабля і його екіпажу та закликав інші країни засудити Іран і захистити свої кораблі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

У червні адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомлялися, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.