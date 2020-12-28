Медики дали поради, як українцям захиститися від грипу

У ЦГЗ дали поради, як українцям захиститися від грипу

Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації

У Центрі громадського здоров’я дали поради як захистити себе та близьких від грипу.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. В цей період значно зростає ризик інфікуватися.

«Багато мікроорганізмів, що викликають респіраторні захворювання, передаються повітряно-крапельним механізмом при кашлі, чханні. Процес дихання забезпечує надходження до нашого організму кисню та є обов’язковою умовою життя людини. Видих може супроводжуватись утворенням найдрібніших крапельок, що розсіюються в повітрі. Якщо ж їх продукує інфікований, то всі спиятливі, котрі оточують джерело збудника інфекції, заражаються», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того аби захистити себе та своїх близьких треба:

уникати/звести до мінімуму контакт із людьми, у яких є симптоми респіраторного захворювання;

тримайтеся на безпечній дистанції від інших;

надягайте маску;

пам’ятайтате про етикет при кашлі. Прикривати ніс і рот згином ліктя або серветкою під час кашлю або чхання;

часто мийти руки водою з милом. Якщо мило і вода недоступні, використовувати деззасіб. Це особливо важливо після дотику до поверхонь або предметів, загального користування та тих, які можуть бути забруднені краплями;

не торкайтеся до очей, носа й рота. Таким чином поширюються мікроби;

очищати, дезінфікувати поверхні і предмети, які можуть бути забруднені мікробами;

віруси не люблять свіже повітря, тому частіше треба провітрювати приміщення, робити вологе прибирання;

харчуйтеся збалансовано, вживати достатню кількість вітамінів, мікро- та макроелементів;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

вести здоровий спосіб життя;

одягайтеся відповідно до погоди і тримати ноги в теплі.

«Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Особливо важливою вакцинація є для людей із груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби», – йдеться у повідомленні.

Додається, що у разі симптомів захворювання необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря.

Лікарі нагадали, що, якщо ви відчули симптоми захворювання, негайно звертайтеся до сімейного лікаря і не займайтеся самолікуванням.

Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах епідемії коронавірусу.