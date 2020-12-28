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    Здоров'я

    Медики дали поради, як українцям захиститися від грипу

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    У ЦГЗ дали поради, як українцям захиститися від грипу - Медики дали поради, як українцям захиститися від грипу
    У ЦГЗ дали поради, як українцям захиститися від грипу

    Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації

    У Центрі громадського здоров’я дали поради як захистити себе та близьких від грипу.

    Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

    Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. В цей період значно зростає ризик інфікуватися.

    «Багато мікроорганізмів, що викликають респіраторні захворювання, передаються повітряно-крапельним механізмом при кашлі, чханні. Процес дихання забезпечує надходження до нашого організму кисню та є обов’язковою умовою життя людини. Видих може супроводжуватись утворенням найдрібніших крапельок, що розсіюються в повітрі. Якщо ж їх продукує інфікований, то всі спиятливі, котрі оточують джерело збудника інфекції, заражаються», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що для того аби захистити себе та своїх близьких треба:

    • уникати/звести до мінімуму контакт із людьми, у яких є симптоми респіраторного захворювання;
    • тримайтеся на безпечній дистанції від інших;
    • надягайте маску;
    • пам’ятайтате про етикет при кашлі. Прикривати ніс і рот згином ліктя або серветкою під час кашлю або чхання;
    •  часто мийти руки водою з милом. Якщо мило і вода недоступні, використовувати деззасіб. Це особливо важливо після дотику до поверхонь або предметів, загального користування та тих, які можуть бути забруднені краплями;
    •  не торкайтеся до очей, носа й рота. Таким чином поширюються мікроби;
    • очищати, дезінфікувати поверхні і предмети, які можуть бути забруднені мікробами;
    • віруси не люблять свіже повітря, тому частіше треба провітрювати приміщення, робити вологе прибирання;
    • харчуйтеся збалансовано, вживати достатню кількість вітамінів, мікро- та макроелементів;
    • дотримуйтеся нормального режиму дня;
    • вести здоровий спосіб життя;
    • одягайтеся відповідно до погоди і тримати ноги в теплі.

    «Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Особливо важливою вакцинація є для людей із груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби», – йдеться у повідомленні.

    Додається, що у разі симптомів захворювання необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря.

    Лікарі нагадали, що, якщо ви відчули симптоми захворювання, негайно звертайтеся до сімейного лікаря і не займайтеся самолікуванням.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я свята грип хвороби вакцинація повітря
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