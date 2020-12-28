Медики дали поради, як українцям захиститися від грипу
Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації
У Центрі громадського здоров’я дали поради як захистити себе та близьких від грипу.
Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.
Медики відзначили, що зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. В цей період значно зростає ризик інфікуватися.
«Багато мікроорганізмів, що викликають респіраторні захворювання, передаються повітряно-крапельним механізмом при кашлі, чханні. Процес дихання забезпечує надходження до нашого організму кисню та є обов’язковою умовою життя людини. Видих може супроводжуватись утворенням найдрібніших крапельок, що розсіюються в повітрі. Якщо ж їх продукує інфікований, то всі спиятливі, котрі оточують джерело збудника інфекції, заражаються», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для того аби захистити себе та своїх близьких треба:
- уникати/звести до мінімуму контакт із людьми, у яких є симптоми респіраторного захворювання;
- тримайтеся на безпечній дистанції від інших;
- надягайте маску;
- пам’ятайтате про етикет при кашлі. Прикривати ніс і рот згином ліктя або серветкою під час кашлю або чхання;
- часто мийти руки водою з милом. Якщо мило і вода недоступні, використовувати деззасіб. Це особливо важливо після дотику до поверхонь або предметів, загального користування та тих, які можуть бути забруднені краплями;
- не торкайтеся до очей, носа й рота. Таким чином поширюються мікроби;
- очищати, дезінфікувати поверхні і предмети, які можуть бути забруднені мікробами;
- віруси не люблять свіже повітря, тому частіше треба провітрювати приміщення, робити вологе прибирання;
- харчуйтеся збалансовано, вживати достатню кількість вітамінів, мікро- та макроелементів;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- вести здоровий спосіб життя;
- одягайтеся відповідно до погоди і тримати ноги в теплі.
«Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Особливо важливою вакцинація є для людей із груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби», – йдеться у повідомленні.
Додається, що у разі симптомів захворювання необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря.
Лікарі нагадали, що, якщо ви відчули симптоми захворювання, негайно звертайтеся до сімейного лікаря і не займайтеся самолікуванням.
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