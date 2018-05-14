Стало відомо, де переховується екіпаж судна «Норд»

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Посольство РФ в Україні

Москва очікує, що українська влада ухвалить «справедливі рішення» стосовно моряків судна «Норд», що дозволить їм повернутися до Криму

Члени екіпажу заарештованого кримського судна «Норд» перебувають на території посольства Росії в Києві.

Про це в інтерв’ю інформагентству «ТАСС» повідомив заступник міністра зовнішніх справ Росії Григорій Карасін.

«Зараз члени екіпажу судна знаходяться на території російського посольства в Києві», — сказав він.

За його словами, Москва очікує, що українська влада ухвалить «справедливі рішення» стосовно моряків судна «Норд», що дозволить їм повернутися до Криму.

25 березня в Азовському морі затримали судно з анексованого Криму під прапором РФ. На борту «Норда», який зупинили за 15 миль від Обіточної коси, було 10 членів екіпажу. Затримане судно відвезли до порту Бердянська для подальших перевірок. На кораблі виявили трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

Влада тимчасово окупованого Росією Криму намагалася передати членам судна «Норд» паспорти громадянина України для того, щоб вони могли безперешкодно перетнути пункт пропуску на адмінкордоні з півостровом.

8 квітня представники Генконсульства РФ намагалися вивезти екіпаж «Норда» в Росію через пункт пропуску «Гоптівка». 9 квітня вони повторили спробу перетину: на цей раз через пункт «Чонгар».

19 квітня Державна прикордонна служба України заявила, що двоє членів екіпажу «Норда» залишили Україну з підробленими паспортами РФ. Вже удень під час оформлення пасажирів на рейс до Мінська, прикордонники відмовили у виїзді ще 7 українцям-членам суднокоманди «Норд».

Зазначимо, що після затримання керченського судна Норд в Азовському морі, його капітана взяли під арешт, а членам екіпажу не дозволяли поїхати ані до Росії, ані в анексований Крим, адже вони не мали документів.

Україна не визнає ані російської реєстрації «Норду», ані російських паспортів екіпажу, адже вони були видані в Керчі. Рибалки — українські громадяни, які порушили порядок виїзду з окупованого Криму, вийшовши з Керченського порту, який був закритий українською владою ще навесні 2015 року.

Нещодавно ФСБ заявила про затримання українських рибалок біля берегів окупованого Криму.

Раніше українських рибалок попередили про можливі провокації з боку Росії.

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