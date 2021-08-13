Комісія вибрала трьох кандидатів на посаду глави Бюро економічної безпеки: хто вони

Найближчим часом їх кандидатури представлять на розгляд прем'єр-міністру України Денису Шмигалю

Конкурсна комісія за призначенням директора Бюро економічної безпеки провела співбесіди з 12 кандидатами. Три кандидати пройшли до заключного етапу конкурсу. Про це йшлося під час трансляції засідання.

Найближчим часом їх кандидатури представлять на розгляд прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. За підсумками співбесіди три кандидати набрали вищий бал - 7.

Так, у заключному етапі конкурсу на посаду голови БЕБ братимуть участь:

член Ради Національного банку та радник міністра фінансів Василь Горбаль,

голова Державної фіскальної служби з грудня минулого року Вадим Мельник,

прокурор з офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі.

Зазначимо, 6 серпня активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

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