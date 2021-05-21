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    Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2021»

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    Визначилися усі фіналісти &laquo;Євробачення-2021&raquo; - Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2021»
    Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2021»
    Фото з відкритих джерел

    Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня

    У четвер ввечері в Роттердамі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

    За 10 місць у фіналі боролися представники 17 країн-учасниць другого етапу конкурсу.

    За результатами голосування, 10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 22 травня:

    1. Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
    2. Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
    3. Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
    4. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
    5. Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
    6. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
    7. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
    8. Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
    9. Греція: Stefania – «Last Dance»
    10. Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side».
    Подивитися записи виступів конкурсантів другого півфіналу можна в плейлисті на YouTube.

    Зазначимо, що у вівторок у фінал вже вийшли:

    • Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
    • Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
    • Росія: Manizha – «Russian Woman»
    • Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
    • Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
    • Литва: The Roop – «Discoteque»
    • Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
    • Швеція: Tusse – «Voices»
    • Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
    • Україна: Go_A – «SHUM»

    У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Нідерланди.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Євробачення конкурс
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    Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2021»