Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2021»

Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня

У четвер ввечері в Роттердамі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

За 10 місць у фіналі боролися представники 17 країн-учасниць другого етапу конкурсу.

За результатами голосування, 10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 22 травня:

Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma» Сербія: Hurricane – «Loco Loco» Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old» Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar» Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side» Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years» Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina» Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers» Греція: Stefania – «Last Dance» Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side».

Подивитися записи виступів конкурсантів другого півфіналу можна в плейлисті на YouTube.

Зазначимо, що у вівторок у фінал вже вийшли:

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеція: Tusse – «Voices»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Україна: Go_A – «SHUM»

У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Нідерланди.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.