Визначилися усі фіналісти «Євробачення-2021»
Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня
У четвер ввечері в Роттердамі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021».
За 10 місць у фіналі боролися представники 17 країн-учасниць другого етапу конкурсу.
За результатами голосування, 10 країн, учасники яких набрали найбільшу кількість балів, пройшли у фінал, який відбудеться 22 травня:
- Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
- Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
- Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
- Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
- Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
- Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
- Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
- Греція: Stefania – «Last Dance»
- Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side».
Зазначимо, що у вівторок у фінал вже вийшли:
- Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
- Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
- Росія: Manizha – «Russian Woman»
- Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
- Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
- Литва: The Roop – «Discoteque»
- Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
- Швеція: Tusse – «Voices»
- Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
- Україна: Go_A – «SHUM»
У фіналі до переможців першого і другого півфіналів приєднаються представники країн Великої п'ятірки - Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, а також учасник, що представляє країну-переможця торішнього конкурсу - Нідерланди.
Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.
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