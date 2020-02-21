  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, хто відмовив дівчині з собакою вилетіти з Уханя

    • Розсилка
    <span>Анастасія з Мішею</span> - Стало відомо, хто відмовив дівчині з собакою вилетіти з Уханя
    Анастасія з Мішею

    Китайська влада не надала згоди на евакуацію песика через брак необхідних документів

    Українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу. Про це, в четвер, 20 лютого, повідомило посольство України в Китаї у Facebook.

    У дипвідомстві наголосили, що незважаючи на дійсно щире бажання допомогти, не завжди вдається досягти бажаного результату і «боротьба з бюрократією, яка тривала кілька тижнів, не мала успіху».

    «Посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю і просило надати Анастасії можливість вилетіти з Уханя разом з її собакою. Однак, у зв'язку з безпрецедентними карантинними заходами, китайська влада не надала згоди на евакуацію домашньої тварини», - наголошується в повідомленні.

    У посольстві зазначили, що спочатку у дівчини не було необхідних документів на собаку з ветклініки, тому українці запропонували залишити шпіца в готелі для тварин, а самій -евакуюватися. Однак дівчина відмовилася.

    Пізніше Анастасія надала необхідні папери. Однак сертифікат здоров'я собаки, який був потрібний, виявився виданим не в Ухані. З цієї причини забирати її зі шпіцом не стали.

    У дипустанові запевнили, що продовжать підтримувати дівчину й інших українців, які перебувають в провінції Хубей.

    Анастасія Зінченко живе в Китаї вже три роки. Вона працювала хореографом, учителем в балетній школі і викладачем англійської мови в дитячому садку.

     

    Китай документи українці посольство тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ