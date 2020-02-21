Стало відомо, хто відмовив дівчині з собакою вилетіти з Уханя



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Анастасія з Мішею

Китайська влада не надала згоди на евакуацію песика через брак необхідних документів

Українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу. Про це, в четвер, 20 лютого, повідомило посольство України в Китаї у Facebook.

У дипвідомстві наголосили, що незважаючи на дійсно щире бажання допомогти, не завжди вдається досягти бажаного результату і «боротьба з бюрократією, яка тривала кілька тижнів, не мала успіху».

«Посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю і просило надати Анастасії можливість вилетіти з Уханя разом з її собакою. Однак, у зв'язку з безпрецедентними карантинними заходами, китайська влада не надала згоди на евакуацію домашньої тварини», - наголошується в повідомленні.

У посольстві зазначили, що спочатку у дівчини не було необхідних документів на собаку з ветклініки, тому українці запропонували залишити шпіца в готелі для тварин, а самій -евакуюватися. Однак дівчина відмовилася.

Пізніше Анастасія надала необхідні папери. Однак сертифікат здоров'я собаки, який був потрібний, виявився виданим не в Ухані. З цієї причини забирати її зі шпіцом не стали.

У дипустанові запевнили, що продовжать підтримувати дівчину й інших українців, які перебувають в провінції Хубей.

Анастасія Зінченко живе в Китаї вже три роки. Вона працювала хореографом, учителем в балетній школі і викладачем англійської мови в дитячому садку.