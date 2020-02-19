Україна відмовила в евакуації з Уханя дівчині з собакою
Анастасія Зінченко повідомила, що оскільки не полетіла, намагалася піти в магазин за продуктами, але за новими правилами житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками
Українка Анастасія Зінченко не змогла сьогодні вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. Про це дівчина написала у своєму акаунті в Instagram.
«Я навіть знайшла вчора машину, зібрала усі документи і забрала клітку для собаки, відправила все у посольство. Моє повідомлення і питання про собаку проігнорували. Згодом представник посольства України зателефонував і сказав, що з собакою я евакуюватися не можу», – написала дівчина.
Дівчина також повідомила, що оскільки не полетіла, намагалася піти в магазин за продуктами, але за новими правилами житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками.
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Мои старания попасть с Мишей домой и результат Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей
Як повідомлялось, Україна евакуює з Уханя (Китай) 48 українських і 29 іноземних громадян.
Державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць на брифінгу в середу підкреслив, що серед іноземців вісім громадян Аргентини, п’ять - Домініканської Республіки, п’ять - Еквадору, чотири - Сальвадору, два - Казахстану, два - Коста-Ріки, один - Ізраїлю, один - Чорногорії, один - Панами.
У свою чергу прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що літак для евакуації українців прилетить в Ухань о 22:00 за місцевим часом 19 лютого.
Раніше повідомлялось, що літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.
Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.
Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.
Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни
Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.
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