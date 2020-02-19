Україна відмовила в евакуації з Уханя дівчині з собакою



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Анастасія Зінченко повідомила, що оскільки не полетіла, намагалася піти в магазин за продуктами, але за новими правилами житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками

Українка Анастасія Зінченко не змогла сьогодні вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. Про це дівчина написала у своєму акаунті в Instagram.

«Я навіть знайшла вчора машину, зібрала усі документи і забрала клітку для собаки, відправила все у посольство. Моє повідомлення і питання про собаку проігнорували. Згодом представник посольства України зателефонував і сказав, що з собакою я евакуюватися не можу», – написала дівчина.

Дівчина також повідомила, що оскільки не полетіла, намагалася піти в магазин за продуктами, але за новими правилами житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками.

Як повідомлялось, Україна евакуює з Уханя (Китай) 48 українських і 29 іноземних громадян.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць на брифінгу в середу підкреслив, що серед іноземців вісім громадян Аргентини, п’ять - Домініканської Республіки, п’ять - Еквадору, чотири - Сальвадору, два - Казахстану, два - Коста-Ріки, один - Ізраїлю, один - Чорногорії, один - Панами.

У свою чергу прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що літак для евакуації українців прилетить в Ухань о 22:00 за місцевим часом 19 лютого.

Раніше повідомлялось, що літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

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