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    Стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу поетів «Гайвороння – 2021»

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    Сьомий Міжнародний поетичний конкурс &laquo;Гайвороння&raquo; оголосив фіналістів - Стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу поетів «Гайвороння – 2021»
    Сьомий Міжнародний поетичний конкурс «Гайвороння» оголосив фіналістів
    фото: chytomo.com

    Переможців у фіналі визначатимуть серед 11 конкурсантів

    Сьомий Міжнародний поетичний конкурс «Гайвороння» оголосив фіналістів. Про це пише Читомо.

    Журі обирало фіналістів з-поміж 557 учасників. Заявки надіслали учасники з Німеччини, Туреччини, Китаю, Польщі, США, Данії, Франції, Португалії, Іспанії, Бельгії та Перу.

    Переможців у фіналі визначатимуть серед 11 конкурсантів:

    • Дар’я Зоріна
    • Уляна Безпалько
    • Ірина Пушко
    • Тарас Яресько
    • Володимир Ковальчук
    • Катерина Бойко
    • Ірина Божко
    • Микола Гуменюк
    • Юліана Лесняк
    • Володимир Биньо
    • Віктор Кропивний

    Окремо журі відзначило добірки Юрія Ліщука, Анни Море, Надії Косаревич, Єлени Дорофієвської, Анни Сєдих, Святослава Жаботинського, Олександра Корнейка, Ірини Мельничин, Олексія Каркачова, Юлії Голюк, Ярослави Чередніченко, Мар’ї Терції, Лії Бурман, Олени Пелешенко, Іллі Рудійка, Марії Бандури, Христини Кобко та Юлії Кропив’янської.

    Теги: США конкурс Перу
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    Стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу поетів «Гайвороння – 2021»