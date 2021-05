Ізраїль мобілізував вже 16 тисяч резервістів

Резервісти посилять артилерійські підрозділи та допомагатимуть управляти системою протиракетної оборони «Залізний купол»

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц оголосив про мобілізацію загалом 16 тисяч резервістів для протистояння зі збройними угрупованнями в Секторі Гази.

Про це пишуть ізраїльські видання The Jerusalem Post і The Times of Israel.

Призов резервістів відбувався у два етапи: спершу оголосили про мобілізацію семи тисяч військових, а по тому – ще дев’яти тисяч. Резервісти посилять артилерійські підрозділи та допомагатимуть управляти системою протиракетної оборони «Залізний купол».

Інформація про призов резервістів з'явилася після повідомлень про розробку ізраїльськими військовими плану наземного вторгнення в Сектор Гази та перекидання додаткових військ до кордону з територією.

Нагадаємо, цієї ночі Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Напередодні Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

До слова, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.