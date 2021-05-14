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    Загострення на Донбасі: 19 обстрілів, ворог застосував танки і артилерію

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    Окупанти здійснили масований артобстріл у напрямку Пісків - Загострення на Донбасі: 19 обстрілів, ворог застосував танки і артилерію
    Окупанти здійснили масований артобстріл у напрямку Пісків

    Внаслідок ворожого вогню загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил

    Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

    Протягом минулої доби, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, повідомили у пресцентрі штабу.

    Зокрема, неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

    Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке та один раз біля Новоселівки.

    З танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків.

    Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне – зі станкових протитанкових гранатометів.

    Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

    «Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям. Командування висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

    Станом на 7 годину ранку 14 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

    Раніше повідомлялося, що 13 травня снайпер окупантів застрелив українського бійця на Донбасі.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові снайпер Операція Об’єднаних сил
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