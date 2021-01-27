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    Кабмін пропонує встановити «чіткі терміни» для щорічної індексації пенсій

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    Індексація пенсій &laquo;більше не має бути елементом політичних маніпуляцій&raquo; - Кабмін пропонує встановити «чіткі терміни» для щорічної індексації пенсій
    Індексація пенсій «більше не має бути елементом політичних маніпуляцій»
    Фото з відкритих джерел

    Уряд пропонує щороку індексувати пенсії не пізніше 1 березня

    Кабінет Міністрів пропонує парламенту з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

    «Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Сьогодні ми затвердили відповідний законопроект, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян», ‒ написав голова уряду.

    Шмигаль додав, що індексація пенсій «більше не має бути елементом політичних маніпуляцій». «Ми пропонуємо зробити все прозоро та встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація», ‒ стверджує прем’єр.

    Зазначається, що законопроєкт також пропонує врегулювати питання індексації пенсій деяких категорій громадян, індексація пенсій яких раніше не здійснювалася.

    Як повідомлялося, українцям перерахували середній розмір пенсії.

    У 2021 році мінімальну пенсію підвищать двічі – в цілому на 9,3%. Це відповідає зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

    • з 1 липня 2021 року – з 1769 до 1854 грн (на 4,8%);
    • з 1 грудня 2021 року – з 1854 до 1934 грн (на 4,3%).
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    Теги: Кабмін уряд пенсія Денис Шмигаль
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