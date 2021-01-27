Українці, які повернулися із заробітків, отримають допомогу від держави

Однією із головних умов отримання допомоги є те, що людина повинна інвестувати й власні кошти у справу

Трудові мігранти отримають кошти на старт бізнесу при поверненні в Україну

Кабінет міністрів схвалив виплати 150 тисяч гривень допомоги на власну справу для трудових мігрантів, які повернулися до України. Водночас мігранти будуть зобов'язані вкласти у неї таку ж суму власних коштів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 січня.

«Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку на власну справу. Таку законодавчу ініціативу підтримали на засіданні Уряду та пропонуємо на розгляд Верховній Раді», - йдеться у повідомленні прем'єра Дениса Шмигаля.

Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну й хоче відкрити власну справу, могла взяти на цю потребу до 150 тисяч гривень. Однак людина має інвестувати й власні кошти у суму не меншій ніж та, що видала держава.

«Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців», - заявив Шмигаль.

У пояснювальній записці йдеться, що нині ринок праці «опинився перед серйозними викликами, зокрема соціальними й економічними». Зазначається, що до України повернулася значна кількість громадян, які працювали за кордоном. За експертними оцінками, таких людей понад 400 тисяч. Кабмін пояснив своє рішення необхідністю створення нових робочих місць та стимулювання повернення трудових мігрантів до України, а також започаткування ними власної підприємницької діяльності з урахуванням набутого досвіду та навичок.

Передбачається, що таку допомогу зможуть отримати понад 700 осіб. Загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік складе 108 мільйонів гривень.

Тим часом німецький залізничний концерн шукає в Україні машиністів. Шукачам обіцяють сприяння у переїзді до Німеччини, конкурентний компенсаційний пакет і безстроковий трудовий договір на умовах повної зайнятості в Deutsche Bahn.

Нещодавно перші українські лікарі отримали дозволи на роботу в Польщі за спрощеною процедурою. Як повідомляв Главком, до 20 січня 2021 року до Міністерства охорони здоров’я Польщі було подано 46 заяв (переважно з Білорусі та України). З них 34 стосуються лікарів та 12 стоматологів. Наразі прийнято рішення по п’яти заявам, а інші ще аналізуються або доповнюються.

Разом з тим у Польщі хочуть скасувати пенсії для українських заробітчан.



