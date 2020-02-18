Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю



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Для недопущення зараження коронавірусом, працівники бази карантину будуть одягнені у спецкостюми Скріншот з відео

Автобуси з евакуйованими попрямують до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС

Для того, щоб запобігти потраплянню коронавірусу Covid-19 в Україну, всіх українців, яких евакуюють з Китаю, піддадуть спеціальному медичному контролю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, люди з температурою вище 37,2° не потраплять на літак, а проходитимуть процедури в місцевій лікарні. Розпочнеться евакуація з того, що китайська влада доставить наших громадян до літака в Ухані.

«Далі – медичний контроль. Після перевірки люди підуть на літак. Там їм видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які мінятимуть тричі за час польоту», – сказав Аваков.

На борту літака знаходитимуться 16 членів екіпажу, двоє лікарів, медсестра, працівник консульства, поліцейський і військовий.

Літак приземлиться в одному з українських аеропортів, де піде на спеціальну санітарну стоянку. Його зустрінуть співробітники ДСНС.

Всіх пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку, посадять в автобуси, після чого проведуть дезінфекцію авіалайнера. Всі відходи, фільтри, серветки, залишки їжі спалять.

Автобуси попрямують до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС. Там їх розселять в корпус або корпуси з усім необхідним для комфортного життя.

Також за ними спостерігатимуть лікарі. Поруч розгорнуто штаб сил Нацгвардії і ДСНС, щоб охороняти базу. Всі відходи з бази фільтруватимуть і знищуватимуть. Вони не потраплять в загальну міську каналізацію.

Крім того, для недопущення зараження коронавірусом, працівники бази карантину будуть одягнені у спецкостюми.

Аваков додав, що до України звернулися багато держав з проханням про допомогу. Кількох іноземних громадян планують взяти на борт.

Їх піддадуть такому самому контролю, а за надані послуги держави заплатять.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.