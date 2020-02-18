Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю
Автобуси з евакуйованими попрямують до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС
Для того, щоб запобігти потраплянню коронавірусу Covid-19 в Україну, всіх українців, яких евакуюють з Китаю, піддадуть спеціальному медичному контролю.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.
За його словами, люди з температурою вище 37,2° не потраплять на літак, а проходитимуть процедури в місцевій лікарні. Розпочнеться евакуація з того, що китайська влада доставить наших громадян до літака в Ухані.
«Далі – медичний контроль. Після перевірки люди підуть на літак. Там їм видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які мінятимуть тричі за час польоту», – сказав Аваков.
На борту літака знаходитимуться 16 членів екіпажу, двоє лікарів, медсестра, працівник консульства, поліцейський і військовий.
Літак приземлиться в одному з українських аеропортів, де піде на спеціальну санітарну стоянку. Його зустрінуть співробітники ДСНС.
Всіх пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку, посадять в автобуси, після чого проведуть дезінфекцію авіалайнера. Всі відходи, фільтри, серветки, залишки їжі спалять.
Автобуси попрямують до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС. Там їх розселять в корпус або корпуси з усім необхідним для комфортного життя.
Також за ними спостерігатимуть лікарі. Поруч розгорнуто штаб сил Нацгвардії і ДСНС, щоб охороняти базу. Всі відходи з бази фільтруватимуть і знищуватимуть. Вони не потраплять в загальну міську каналізацію.
Крім того, для недопущення зараження коронавірусом, працівники бази карантину будуть одягнені у спецкостюми.
Аваков додав, що до України звернулися багато держав з проханням про допомогу. Кількох іноземних громадян планують взяти на борт.
Їх піддадуть такому самому контролю, а за надані послуги держави заплатять.
До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.
Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого. У МОЗ також заявили, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.
Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.
Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.