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    Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю

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    Для недопущення зараження коронавірусом, працівники бази карантину будуть одягнені у спецкостюми - Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю
    Для недопущення зараження коронавірусом, працівники бази карантину будуть одягнені у спецкостюми
    Скріншот з відео

    Автобуси з евакуйованими попрямують до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС

    Для того, щоб запобігти потраплянню коронавірусу Covid-19 в Україну, всіх українців, яких евакуюють з Китаю, піддадуть спеціальному медичному контролю.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

    За його словами, люди з температурою вище 37,2° не потраплять на літак, а проходитимуть процедури в місцевій лікарні. Розпочнеться евакуація з того, що китайська влада доставить наших громадян до літака в Ухані.

    «Далі – медичний контроль. Після перевірки люди підуть на літак. Там їм видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які мінятимуть тричі за час польоту», – сказав Аваков.

    На борту літака знаходитимуться 16 членів екіпажу, двоє лікарів, медсестра, працівник консульства, поліцейський і військовий.

    Літак приземлиться в одному з українських аеропортів, де піде на спеціальну санітарну стоянку. Його зустрінуть співробітники ДСНС.

    Всіх пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку, посадять в автобуси, після чого проведуть дезінфекцію авіалайнера. Всі відходи, фільтри, серветки, залишки їжі спалять.

    Автобуси попрямують до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС. Там їх розселять в корпус або корпуси з усім необхідним для комфортного життя.

    Також за ними спостерігатимуть лікарі. Поруч розгорнуто штаб сил Нацгвардії і ДСНС, щоб охороняти базу. Всі відходи з бази фільтруватимуть і знищуватимуть. Вони не потраплять в загальну міську каналізацію.

    Крім того, для недопущення зараження коронавірусом, працівники бази карантину будуть одягнені у спецкостюми.

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    Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю
    Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю
    Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю
    Спалах коронавірусу: Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю

    Аваков додав, що до України звернулися багато держав з проханням про допомогу. Кількох іноземних громадян планують взяти на борт.

    Їх піддадуть такому самому контролю, а за надані послуги держави заплатять.

    До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.

    Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого.  У МОЗ також заявили, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

    Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

    здоров'я міністр Арсен Аваков ДСНС Китай літак українці лікарня Україна харчування вірус
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