Польща скликає позачергове засідання ОБСЄ через загострення на Донбасі

Через активні дії бойовиків рада може зібратися на термінове засідання

Представник Польщі в місії повідомив про рішення скликати раду

Польща ініціює проведення спеціального засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через загострення на Донбасі. Про це у Twitter повідомив постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський.

«На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ», – написав він.

Upon request of @UKRinOSCE the @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd — Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022

Постпред зазначив, що запросив на позачергове засідання спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

До слова, керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні. Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого.

Згідно з інформацією, яку «Радіо Свобода» отримало в одному з розвідувальних органів України – понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

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