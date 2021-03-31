Міністр фінансів про пандемію у 2021 році: Ми не сформували особливого emergency-пакету

Марченко: Коштів, які ми заклали на НСЗУ, достатньо для вирішення питань

Можна виділяти кошти на лікування від коронавірусу, але краще діяти на упередження, заявив голова Мінфіну

Уряд не сформував emergency-пакету на випадок продовження пандемії коронавірусу у 2021 році, але готовий до витрат. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю LIGA.net, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Якщо нам необхідне фінансування на певні особливі «ковідні» видатки – сформуйте запит, кошти ми знайдемо. Минулого року ми завжди знаходили можливість, наприклад, перерозподілити видатки з інших статей бюджету. Але важливо, щоб ми розуміли, на які цілі нам потрібні ці кошти», – розповів Марченко.

На питання, чи Україна готова до пандемії у 2021 році, міністр фінансів відповів: «Готова».

«Коштів, які ми заклали на фінансування НСЗУ, достатньо для вирішення всіх необхідних питань. Ми не сформували особливого emergency-пакету, але таким пакетом є видатки на вакцинацію. Це має стати нашим пріоритетом: можна виділяти кошти на лікування, але, я вважаю, що краще діяти на упередження», – пояснив Марченко.

Він також зазначив, що в Україні передбачений повний спектр видатків, необхідних на боротьбу з пандемією, у бюджеті на початок 2021 року є понад 20 млрд грн на боротьбу з коронавірусом.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб. З них жодна людина не отримала дві дози.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.