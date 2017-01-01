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    Головна ялинка країни затримується по дорозі у Київ

    Ялинку привезуть до столиці у понеділок
    Прибуття головної новорічної ялинки у Київ затримується. Про це повідомили у Facebook представники Folk Ukraine. Ялинку привезуть до столиці зранку 4 грудня. «У зв'язку зі снігопадом та непередбачуваними труднощами дороги, приїзд ялинки трішки затримується. Ми вже самі не можемо дочекатись зеленої новорічної красуні. Очікуємо, що ялинка
    • Сьогодні, 15:41
    • Розсилка
    Ялинку встановлять на Софійській площі
    Ялинку встановлять на Софійській площі

    Ялинку привезуть до столиці у понеділок

    Прибуття головної новорічної ялинки у Київ затримується. Про це повідомили у Facebook представники Folk Ukraine.

    Ялинку привезуть до столиці зранку 4 грудня.

    «У зв'язку зі снігопадом та непередбачуваними труднощами дороги, приїзд ялинки трішки затримується. Ми вже самі не можемо дочекатись зеленої новорічної красуні. Очікуємо, що ялинка прибуде до Києва завтра зранку!», - йдеться у повідомленні.

    Планувалось, що ялинка прибуде до Києва 3 грудня зранку. Ялинку планують встановити на Софійській площі.

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