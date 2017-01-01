Головна ялинка країни затримується по дорозі у Київ

Ялинку привезуть до столиці у понеділок

Прибуття головної новорічної ялинки у Київ затримується. Про це повідомили у Facebook представники Folk Ukraine. Ялинку привезуть до столиці зранку 4 грудня. «У зв'язку зі снігопадом та непередбачуваними труднощами дороги, приїзд ялинки трішки затримується. Ми вже самі не можемо дочекатись зеленої новорічної красуні. Очікуємо, що ялинка



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Ялинку встановлять на Софійській площі

Ялинку привезуть до столиці у понеділок

Прибуття головної новорічної ялинки у Київ затримується. Про це повідомили у Facebook представники Folk Ukraine.

Ялинку привезуть до столиці зранку 4 грудня.

«У зв'язку зі снігопадом та непередбачуваними труднощами дороги, приїзд ялинки трішки затримується. Ми вже самі не можемо дочекатись зеленої новорічної красуні. Очікуємо, що ялинка прибуде до Києва завтра зранку!», - йдеться у повідомленні.

Планувалось, що ялинка прибуде до Києва 3 грудня зранку. Ялинку планують встановити на Софійській площі.