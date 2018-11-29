  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, скільки коштуватиме ялинка цього року

    • Розсилка
    Головні лісники країни планують цього року реалізувати близько 500 тисяч&nbsp;новорічних ялинок - Стало відомо, скільки коштуватиме ялинка цього року
    Головні лісники країни планують цього року реалізувати близько 500 тисяч новорічних ялинок

    Середня ціна в Україні, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр

    Громадяни можуть купувати ялинки прямо в державних лісгоспах. Це буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України

    «Цінова політика на новорічні ялинки у 2018 році залишається у середньому на рівні минулого року. Середня ціна в Україні, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр», — йдеться у повідомленні.

    Головні лісники країни планують цього року реалізувати близько 500 тисяч новорічних ялинок. Потрібно зазначити, що вирощені дерева, заплановані для реалізації, вирощують під замовлення покупців.

    У Держлісагентстві заохочують купувати ялинки прямо в державних лісгоспах, що буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.

    Кожен громадянин може особисто ознайомитися з обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів (сайти облуправлінь).

    Читайте також

    Зазначимо, що у 2017 році ціни на зелені красуні у Києві дивували діапазоном. Найменша ціна на новорічне дерево становила від 50 до 150 гривень. У той же час найбільш розкішне дерево на одному з столичних базарів продавці не погоджувались продати дешевше, ніж за 20 тисяч гривень.

    Як повідомлялося, на Софійській площі у Києві вже монтують новорічне містечко.

    В Україні вже встановили першу новорічну ялинку.

    Читайте також
    ціни політика ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ