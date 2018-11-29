Стало відомо, скільки коштуватиме ялинка цього року



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Головні лісники країни планують цього року реалізувати близько 500 тисяч новорічних ялинок

Середня ціна в Україні, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр

Громадяни можуть купувати ялинки прямо в державних лісгоспах. Це буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України.

«Цінова політика на новорічні ялинки у 2018 році залишається у середньому на рівні минулого року. Середня ціна в Україні, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр», — йдеться у повідомленні.

Головні лісники країни планують цього року реалізувати близько 500 тисяч новорічних ялинок. Потрібно зазначити, що вирощені дерева, заплановані для реалізації, вирощують під замовлення покупців.

У Держлісагентстві заохочують купувати ялинки прямо в державних лісгоспах, що буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.

Кожен громадянин може особисто ознайомитися з обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів (сайти облуправлінь).

Зазначимо, що у 2017 році ціни на зелені красуні у Києві дивували діапазоном. Найменша ціна на новорічне дерево становила від 50 до 150 гривень. У той же час найбільш розкішне дерево на одному з столичних базарів продавці не погоджувались продати дешевше, ніж за 20 тисяч гривень.

Як повідомлялося, на Софійській площі у Києві вже монтують новорічне містечко.

В Україні вже встановили першу новорічну ялинку.