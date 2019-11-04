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    Політика

    Уряд оголосив конкурси на ряд державних посад

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    Уряд оголосив конкурси на ряд державних посад

    У неділю відбулося зарите засідання Кабміну

    Кабінет міністрів України оголосив конкурси на низку державних посад.

    Про це повідомив у Facebook нардеп Олексій Гончаренко, який у неділю був присутній на засіданні уряду.

    Зазначається, що оголошені конкурси на посади:

    • державного секретаря в Мінеконенерго і Мінрегіону,
    • голови Державного космічного агентства
    • голови Держекоінспекції
    • заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС).

    Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

    Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що уряд не збільшуватиме податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше.

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