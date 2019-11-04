Уряд оголосив конкурси на ряд державних посад
У неділю відбулося зарите засідання Кабміну
Кабінет міністрів України оголосив конкурси на низку державних посад.
Про це повідомив у Facebook нардеп Олексій Гончаренко, який у неділю був присутній на засіданні уряду.
Зазначається, що оголошені конкурси на посади:
- державного секретаря в Мінеконенерго і Мінрегіону,
- голови Державного космічного агентства
- голови Держекоінспекції
- заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС).
Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.
Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що уряд не збільшуватиме податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше.
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