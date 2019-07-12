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    На пунктах пропуску почастішали випадки вилучення бойовиками особистих речей, - розвідка

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    На пунктах пропуску почастішали випадки вилучення бойовиками особистих речей, - розвідка
    Фото: Reuters

    З початку червня у підрозділахгібридної армії припинено проведення заходів щодо запобігання скоєнню військовими злочинів і безчинств проти цивільного населення

    Командування російсько-окупаційних військ демонструє незацікавленість у вирішенні проблем, пов’язаних з погіршенням морально-психологічного стану у підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

    Зокрема, за даними розвідки, з початку червня у підрозділах російсько-окупаційних військ припинено практику проведення заходів щодо запобігання скоєнню військовослужбовцями злочинів і безчинств проти цивільного населення. Наслідком цього стало стрімке зростання кількості випадків їх причетності до розбійних нападів та пограбувань домогосподарств місцевих жителів.

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    «Водночас на пунктах в’їзду/виїзду почастішали випадки безпідставного вилучення окупантами матеріальних цінностей та продовольчих товарів у громадян, які прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

    Як повідомлялось, у селищі Водяному біля Маріуполя українські захисники виявили заборонену Мінськими домовленостями самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика» і прийняли рішення про її ліквідацію.

    Нагадаємо, 2 липня  офіцер Збройних сил України, який пише у Facebook під псевдонімом Dmitriy Müller, опублікував відеофакт знищення двох станцій радіоелектронної боротьби «ТОРН-МД» російських окупаційних військ на Донбасі.

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