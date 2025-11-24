Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
Артист заявив, що 20 листопада вирішив зняти кандидатуру з пісенного конкурсу
Співак Melovin заявив, що ухвалив рішення не брати участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис виконавця.
Як стало відомо, Melovin мав бути присутнім у лонглисті Нацвідбору на Євробачення. Цьогорічна музична продюсерка конкурсу Джамала телефонувала співакові, однак наступного дня він вирішив відмовитися. Артист натякнув, що не хоче займати місце інших молодих артистів.
«19-го мені телефонує Джамала та вітає з тим, що я пройшов до лонглиста Євробачення. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Khayat!» – написав він.
Організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні.
До офіційного списку учасників увійшли:
- Anstay;
- Jerry Heil;
- гурт Karyotype;
- Khayat;
- Laud;
- Leleka;
- гурт Molodi
- Mon Fia;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- Oks;
- гурт The Elliens;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук;
- гурт «ЩукаРиба».
Раніше Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.
Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня.
До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.
