Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Melovin мав бути присутнім у лонглисті Нацвідбору на Євробачення
фото: Melovin

Артист заявив, що 20 листопада вирішив зняти кандидатуру з пісенного конкурсу

Співак Melovin заявив, що ухвалив рішення не брати участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис виконавця.

Як стало відомо, Melovin мав бути присутнім у лонглисті Нацвідбору на Євробачення. Цьогорічна музична продюсерка конкурсу Джамала телефонувала співакові, однак наступного дня він вирішив відмовитися. Артист натякнув, що не хоче займати місце інших молодих артистів.

«19-го мені телефонує Джамала та вітає з тим, що я пройшов до лонглиста Євробачення. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Khayat!» – написав він.

Організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні.

До офіційного списку учасників увійшли:

  • Anstay;
  • Jerry Heil;
  • гурт Karyotype;
  • Khayat;
  • Laud;
  • Leleka;
  • гурт Molodi
  • Mon Fia;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • Oks;
  • гурт The Elliens;
  • Valeriya Force;
  • Марта Адамчук;
  • гурт «ЩукаРиба».

Раніше Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії. 

Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Читайте також:

Теги: Melovin Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

EBU скорочує кількість учасників конкурсу у Відні
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
Вчора, 17:40
В Україні обрали 15 претендентів на участь у «Євробаченні 2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Вчора, 15:58
Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)
Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)
23 листопада, 12:09
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Відень прийматиме пісенний конкурс
Євробачення-2026: змінено правила голосування
21 листопада, 17:59
Аліса та Еллен Кесслер заявили, що вони більше не хочуть жити
Німецькі зірки «Євробачення» Аліса та Еллен Кесслер скоїли подвійне самогубство
19 листопада, 12:58
Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 співачка Джамала
Такого ще не було. Нацвідбір на Євробачення-2026 встановив рекорд
31 жовтня, 10:35
Представник від Румунії на Євробаченні-2023, співак Theodor Andrei
Країна-сусідка України повертається на Євробачення
31 жовтня, 09:55
Деякі артисти вже не вперше пробують свої сили у Нацвідборі на Євробачення
Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
27 жовтня, 17:11

Шоу-біз

Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua