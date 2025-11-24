Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина

Melovin мав бути присутнім у лонглисті Нацвідбору на Євробачення

Артист заявив, що 20 листопада вирішив зняти кандидатуру з пісенного конкурсу

Співак Melovin заявив, що ухвалив рішення не брати участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис виконавця.

Як стало відомо, Melovin мав бути присутнім у лонглисті Нацвідбору на Євробачення. Цьогорічна музична продюсерка конкурсу Джамала телефонувала співакові, однак наступного дня він вирішив відмовитися. Артист натякнув, що не хоче займати місце інших молодих артистів.

«19-го мені телефонує Джамала та вітає з тим, що я пройшов до лонглиста Євробачення. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Khayat!» – написав він.

Організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні.

До офіційного списку учасників увійшли:

Anstay;

Jerry Heil;

гурт Karyotype;

Khayat;

Laud;

Leleka;

гурт Molodi

Mon Fia;

Monokate;

Mr. Vel;

Oks;

гурт The Elliens;

Valeriya Force;

Марта Адамчук;

гурт «ЩукаРиба».

Раніше Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.